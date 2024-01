Incidente sull' A14 | Traffico Riaperto dopo Interventi di Soccorso e Pulizia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 20 gennaio 2024) Chieti - Nel tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Vasto Nord e Vasto Sud in direzione Pescara, si è verificato unche ha portato alla chiusura della strada per circa mezz'ora nella tarda mattinata. L'ha richiesto l'intervento tempestivo dei soccorsi, compresi medici del 118 con l'utilizzo dell'elicottero, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade. Due persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni più gravi, trasportata all'ospedale di Pescara per trauma cranico e trauma toracico. Il secondo ferito è stato trasferito all'ospedale di Vasto.le operazioni die ladella carreggiata, la situazione è tornata lentamente alla normalità e ilè stato. leggi tutto