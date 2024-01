Incentivi auto 2024 | da martedì via alle prenotazione

Leggi su quifinanza

(Di sabato 20 gennaio 2024) In attesa del decreto che disciplinerà gliper il, il governo ha deciso, in modo inevitabile, di riaprire le prenotazioni per i contributi originariamente programmati per l’anno in corso. A partire d10 del 23 gennaio, le concessionarie avranno la possibilità di accedere alla piattaforma informatica e inserire i dati relativi ai contratti di acquisto delle vetture che rientrano nei parametri dell’incentivo. Tale agevolazione è destinatavetture con emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km, comprese quelle con motore termico, i cui contratti siano stati siglati a partire dal 2 gennaio. Il nuovo ecobonus in arrivo Sarà interessante osservare gli sviluppi, specialmente considerando che circa un mese fa il governo aveva annunciato una riforma che prevede un consistente aumento dei ...