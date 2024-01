Incendio nel dormitorio di una scuola | è strage

CINA Almeno 13 persone sono morte a causa di unscoppiatodormitorio di una scuola, ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua, senza specificare quante delle vittime fossero bambini. L'incidente si è verificato alla scuola Yingcai,...Tredici persone sono morte a causa di unche si è sviluppato venerdì nottedormitorio di una scuola nella provincia centrale cinese di Henan. L'è iniziato alle 23 locali in una scuola privata della piccola città di ...Dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di Neurorianimazione, il 63enne è spirato nel tardo pomeriggio di ieri, gettando nel dolore l'intera comunità di Carnate, dove l'imprenditore viveva e ...Intorno alle ore 20. 40 di ieri, i vigili del fuoco di Livorno sono intervenuti in via F.lli Bandiera per domare le fiamme che avevano avvolto un’auto parcheggiata in un cortile di un condominio.