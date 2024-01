In Italia 11 130 autovelox lungo le strade | nessuno come noi in Europa

Prosegue il piano di ammodernamento degli impianti di illuminazione della rete in gestione di Autostrade per l’Italia: dopo aver interessato 450 ... (today)

“Rider più veloce d’Italia” : a 130 km all’ora per le vie di Napoli. Il video della bravata criminale

Una sfida tra i rider in moto, per decretare il più veloce d’Italia. Corse fino a 130 km orari lungo via Marina, a Napoli. È quanto contenuto in un ... (secoloditalia)