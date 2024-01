In Europa la gente protesta | in Italia manca una rivoluzione | temo non si possa fare più nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 gennaio 2024) di Marco Bertolini Diceva Mario Monicelli in una bella intervista: “Quello che innon c’è mai stato, una bella botta, una bellache non c’è mai stata in… c’è stata in Inghilterra, c’è stata in Francia, c’è stata in Russia, c’è stata in Germania, dappertutto meno che in. Quindi ci vuole qualcosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto, 300 anni che è schiavo di tutti”. Proprio in questi giorni, anche se la cosa sta passando in sordina nei mediani, si assiste alla potentedei contadini tedeschi, che con schiere di trattori strombazzanti hanno portato in piazza le loro ragioni e che si sono trascinati dietro la solidarietà di altre categorie e di tanti cittadini, evidentemente stufi ...