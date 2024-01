In Burkina Faso inizia la costruzione della prima raffineria di oro

(Di sabato 20 gennaio 2024) Roma, 20 gen – La situazione politica ed economica delnon è certamente delle migliori, considerato che da una parte c’è l’esercito che con un colpo di Stato ha preso il controllo del Paese, dall’altra imperversano i terroristi islamici che seminano terrore in buona parte del Paese. Quindi non deve stupire che l’estrazione di oro, il principale minerale del territorio, sia diminuita drasticamente e con essa le entrate del governo centrale. Ile l’estrazione dell’oro Le tasse sul settore minerario costituiscono il 14,3% delle entrate statali e il calo dell’estrazione di oro, che dal 2021 al 2022 è stato del 13,7%, ha influito negativamente sull’erario. La giunta militare che governa il paese ha preso coscienza di questo problema e non solo sta cercando di aumentare la quantita’ di oro estratto ...

... Pronostici per oggi, sabato 20 gennaio 2024 Calcio in tv oggi, sabato 20 gennaio 2024 Programma delle partite del 20 gennaio 2024 AFRICA AFRICAN NATIONS CUP Algeria -15:00 Mauritania - ......254) Ternana - Cittadella (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255) Rayo Vallecano - Las Palmas (Liga) - DAZN 14.30 Genoa - Bologna (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO 15.00 Algeria -(...Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, si è espresso così in conferenza stampa alla vigilia di Algeria-Burkina Faso di Coppa d’Africa Intervenuto nel corso della conferenza stampa alla vigilia ...L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Tunisia ha dichiarato di aver facilitato, negli ultimi tre giorni, il ritorno volontario sicuro e dignitoso di 392 migranti bloccati in Tunis ...