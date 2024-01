In attesa della perizia sulla Mercedes | a Brembate Sopra l’ultimo a saluto a Morgan Algeri

(Di sabato 20 gennaio 2024). Mentre proseguono le indagini per chiarire come sono andate le cose, isi si preparano a dare, il 38enne morto insieme alla 45enne di Cantù Tiziana Tozzo la sera di sabato 6 gennaio dopo che la suaGlc è finita nel lago di Como. Sabato (20 gennaio) alle 14.30 nella chiesa parrocchiale disarà celebrato il funerale di. In prima fila spazio al doloremamma Velleda e del papà Piermauro, e con loro la sorella Barbara. Tanti gli amici e i conoscenti colpiti dalla prematura scomparsa dell’imprenditore, titolare di un’azienda di elettrodomestici e dal 2016 gestiva insieme all’amico e socio Alessio ...

I giudici di Cassazione sono entrati in camera di consiglio per decidere in merito alla vicenda della Strage di Viareggio che il 29 giugno del 2009 ... (tg24.sky)

Noah Kahan , candidato ai GRAMMY® come Best New Artist, torna con una nuova collaborazione e pubblica Homesick con Sam Fender. Amatissima dai fan ... (funweek)

... non è spiegare, non è scusarti, ma è essere un inerte grumo di molecole inche il pubblico ... Il tono è quellogrande novità, ma quello è uno dei trucchi dei collaboratori dei giornali: ...... nonostante l'affetto dell'allenatore per il talento olandese, la dirigenza potrebbe dover prendere decisioni per assicurare la stabilità finanziaria e la competitivitàsquadra. Indegli ...Un centinaio i giovani ambientalisti attesi a Pavia per decidere le iniziative da mettere in atto nel corso dell’anno per limitare l’emergenza climatica. Il 2023 è stato l’anno più caldo di sempre.Nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, in attesa della pubblicazione del bando la Uil mette le mani avanti: «Fondamentale tutelare i lavoratori precari». Il riferimento è alle 23 unità di ...