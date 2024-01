“Il trucco per scoprire se state antipatici o simpatici alle persone? Ve lo dico io” Le “rivelazioni” del tiktoker Josh Fraser Young

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 20 gennaio 2024) Pubblicato il 20 Gennaio, 2024 Viviamo nel mondo dell’apparenza e dei social, dove piacere a tutti è quasi un obbligo. Ma piacciamo davveroche ci circondano o fanno solo finta di apprezzarci? Per scoprirlo ildi Christchurch, in Nuova Zelanda, ha spiegato alcuni piccoli “trucchi” per capire se stiamooppurecon le quali ci interfacciamo. Il video ha raggiunto ben 500.000 visualizzazioni e sono tantissimi i commenti arrivati sotto al video suddiviso in 3 parti. @Psychological signs someone secretly dislikes you. #psychology #signssomeonesecretlydislikesyou ...