Il torinese truffato due volte con i Bitcoin | «Ho perso un sacco di soldi e mi sento un imbecille»

(Di sabato 20 gennaio 2024) IlDanilo Bosco di Torino hapiù di 80 mila euro cercando di investire in falsi. Prima affidandosi a consulenti di investimenti in criptovalute. E poi a esperti che gli avrebbero garantito di recuperare i, che erano in combutta con i primi. In un’intervista a Repubblica Bosco riepiloga quello che gli è successo: «Un amico e cliente, in buona fede, mi ha messo in contatto con una conoscente. La signora mi suggerì di investire in cripto valute. Non sapevo cosa fossero, mi fidai. Le mandai deiin euro. Mi allettava la previsione di utili elevati. Mi diceva che avrei raddoppiato le cifre. Che avrebbero comprato iper rivenderli sul mercato internazionale. Era tutto un bluff». Sembrava tutto vero Bosco, ingegnere edile, si è rivolto alla ...