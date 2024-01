Il tonno di Toninelli | la tassa Fornero | il metodo Lucarelli | il podio dei peggiori

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il grillino pinge miseria perché non ha soldi per fare la spesa. L'ex ministra di Monti torna per imporci la patrimoniale sulla casa. Selvaggia e compagno scatenano il web contro la ristoratrice. Ecco il peggio della settimana

Questa settimana ci occupiamo di Danilo Toninelli e il tonno . Gli ex grillini potranno permetterselo o navigano (come l'ex ministro) in cattive ... (ilgiornale)

...rispose ila Pinocchio, inghiottiti dal pescecane, 'ma io sono abbastanza filosofo, e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morir sott'acqua che sott'olio!'.......lo sfogo di Daniloportato in auge da Libero . Uno sfogo sui rincari che costringerebbero l'ex ministro dei Trasporti a rivedere il proprio menù: 'Io non riesco a prendere neanche il. ...Chi di tonno ferisce, di tonno perisce. Abbiamo intervistato l'ex ministro dei Trasporti ed ex parlamentare del M5s Danilo Toninelli ...Tonno Mareblu ritirato dai supermercati per presenza di istamina oltre la norma: rischio chimico, il richiamo del Ministero della Salute e i rischi per l'uomo ...