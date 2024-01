Il sondaggio di Nando Pagnoncelli | FdI al 29% | il Pd cresce 19 | 7 Risale la fiducia nel governo

sul menù scolastico a Piacenza, Patrizia Rancati: 'Non siamo noi genitori a dover ... bimba di tre mesi muore dopo ventitré giorni di ricovero Fuochi d'artificio nella notte a Piacenza,:...Dalle valutazioni rilasciate nelonline per l'area del Nord Astigiano, Monferrato e ... Per la Valle d'Aosta, infine, è stato premiato il ristorante Dadi Aosta. Oltre a loro hanno ...Arriva domani, sabato 20 (ore 21.00) e domenica 21 gennaio (ore 19.00), al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Viale Bognar, 21), “Sagoma – monologo per luce sola” per e con Nando Paone. Il testo di Fabi ...Il premio speciale di un cesto di prodotti agroalimentari, offerto da Asti Agricoltura Confartigianato e consegnato dalla direttrice Maria Grazia Baravalle, è stato assegnato agli alunni della classe ...