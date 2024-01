Il sito del ministero non funziona e la scuola è costretta ad annullare tutte le gite | il caso a Venezia

Leggi su open.online

(Di sabato 20 gennaio 2024) «La classe doveva partire il 22 gennaio per la settimana bianca, ma 3 giorni prima scopre che salta tutto». Succede in unasuperiore didove i docenti si sono trovati a doverle uscite scolastiche in programma perché la piattaforma statale online per digitalizzare i contratti pubblici non. A portare alla luce l’accaduto è la consigliera comunale Cecilia Tonon con un post di denuncia su Facebook. «Dalla comunicazione del Dirigente Scolastico si evince che la causa sono difficoltà burocratiche. A spiegarlo, l’inghippo sembra kafkiano: la piattaforma (MEPA-Consip) che deve rilasciare un codice (“CIG”) per l’affidamento del servizio dallaall’agenzia, obbligatorio dall’entrata in vigore della nuova normativa sugli appalti, si blocca e non ...