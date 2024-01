Il presidente Mattarella | «Bergamo e Brescia unite hanno creato interesse anche fuori dall’Italia»

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2024 "È per me un privilegio dare il benvenuto a lei e alla delegazione che la accompagna. Per la Repubblica ... (iltempo)

Lo ha detto ildella Repubblica, Sergio, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. "Non soltanto perchè il vento delle ...... è stata finalmente fissata la data in cui gli azzurri riceveranno il plauso deldella ...la squadra azzurra vincitrice della Coppa Davis 2023 sarà accolta al Quirinale da Sergio. ...In un accelerando che, sull’entrata in scena di Sergio Mattarella, si fa ovazione. Per la cerimonia inaugurale di “Pesaro capitale italiana della Cultura 2024”, con il presidente della Repubblica ...Pesaro è stata inaugurata come Capitale Italiana della Cultura 2024, e il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l’importanza della cultura come motore di libertà e coesione sociale. Nel suo dis ...