Il Pm Woodcock | “Le intercettazioni sono l’unica arma contro la corruzione”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCostituiscono “l’unico mezzo di ricerca della prova utile e validamente utilizzabile in particolare per il più diffuso dei reatila Pubblica amministrazione, il reato di, vero e proprio cancro (anche) della nostra economia”. A sottolinearlo, in un articolo a sua firma pubblicato su Il Fatto Quotidiano, è il sostituto procuratore di Napoli, Henty John, di recente tornato alla DDA, che per anni è stato applicato alla sezione che si occupa di reatila pubblica amministrazione. Il pm ricorda che laè il reato “‘a consumazione riservata’ per eccellenza” e che mai finora gli è capitato, in oltre trent’anni, di vedere un corrotto o un corruttore presentarsi spontaneamente per confessare. In tal caso, scrive ironicamente, qualora si ...