Il pelo pubico sfuggito alla depilazione quasi totale costa la divisa al poliziotto Il Tar | “Trovate tracce di cocaina | andrà negli uffici civili”

Una depilazione approssimativa gli è costata la divisa. Un poliziotto genovese è stato, infatti, tradito da "un" come recita la sentenza del Tar che ha accolto le tesi dell'Avvocatura di Stato in rappresentanza del Ministero dell'Interno. Quelsfuggito ad una serie di cerette su tutto il corpo ...Una depilazione approssimativa gli è costata la divisa. Un poliziotto genovese è stato, infatti, tradito da "un" come recita la sentenza del Tar che ha accolto le tesi dell'Avvocatura di Stato in rappresentanza del Ministero dell'Interno. Quelsfuggito ad una serie di cerette su tutto il corpo ...Elizandra da Rosa, 38 anos, foi morta pelo ex-companheiro em Laranjeiras do Sul (Foto: Arquivo pessoal ) Elizandra da Rosa, de 38 anos, morreu após ser agredida a pauladas pelo ex-companheiro. O crime ...CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro dia de inscrições para o Concurso Púbico Nacional Unificado, batizado de "Enem dos Concursos", o site da Fundação Cesgranrio, responsável pelo certame, ficou ...