Il Paradiso delle Signore | spoiler | la bellezza di Rosa fa colpo!

(Di sabato 20 gennaio 2024) Al, Marcello Barbieri rimarrà folgorato dalladi, la nipote di Armando, come suggeriscono glirelativi ai prossimi episodi. Ricordiamo che la ragazza è arrivata inaspettatamente a Milano dopo aver perso il suo lavoro come insegnante in una scuola. Armando, constatando le difficoltà economiche della nipote, le ha proposto di trasferirsi nell'appartamento che condivide con Salvo e Marcello e lei ha accettato. Trae Barbieri, dopo un'iniziale antipatia, si è sviluppato un rapporto amichevole e il giovane ha anche confidato alla ragazza i suoi problemi sentimentali legati alla decisione di Adelaide di troncare la loro relazione d'amore. Dal canto suo,, dopo aver aiutato le Veneri al grande magazzino ...

Matilde sarà gelosa di Marta e Vittorio, e infatti nelle puntate de Ilsignore 8 dal 29 gennaio al 2 febbraio i due ex coniugi ritroveranno un dialogo. La figlia di Umberto lavorerà per il nuovo progetto della casa famiglia e chiederà l'aiuto del suo ex