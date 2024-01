Il nuovo “giocattolo” di Kim Jong-un | un drone sommergibile che trasporta testate nucleari

(Di sabato 20 gennaio 2024) La Casa Bianca ha espresso sdegno e preoccupazione per l'esperimento compiuto dalla Marina militare della Corea del Nord ieri mattina: Pyongyang ha infatti collaudato il sistema autonomo per trasporto diHaeil 5-23 nelle acque al largo della sua costa orientale, mentre gli Stati Uniti e i loro alleati stavano, secondo il leader Kim-un, “minacciando seriamente la sicurezza del paese e destabilizzando la situazione regionale”, come ha riferito il Ministero della Difesa nordcoreano in una dichiarazione diffusa dal governo mediante l'emittente di Stato Kcna, nota nella quale si precisa: “Il nostrosottomarino nucleare è stato ulteriormente perfezionato e le sue azioni di risposta marittima e subacquea continueranno a scoraggiare le manovre militari ostili delle marine degli Stati Uniti e dei ...

... poich le operazioni alleate erano state decise dopo che Pyongyang, domenica scorsa 14 gennaio, aveva dichiarato di aver lanciato unmissile a combustibile solido dotato di una capacità ...In unfilmato, che vede come protagonisti Mike Rockwell ed Alan Dye, entrambi coinvolti nello ... non un'. In virtù di tale ragione, due dipendenti di Apple si starebbero soffermando ...A marzo entrerà in vigore il Digital Markets Act europeo, e Google sta iniziando a modificare i suoi servizi di conseguenza. La SERP sarà modificata e verranno richieste ulteriori autorizzazioni per c ...Il Carnevale è una cosa seria per Toys Center che si prepara alla festa più divertente dell’anno con un nuovo spot TV e un catalogo tutto ... sconto del valore di 10€ ogni 30€ di spesa in giocattoli e ...