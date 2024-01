Il Napoli tra mercato e finale di Supercoppa

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sembra ormai fatta per il nuovo acquisto del“Popovic”, che domani effettuerà le visite mediche: a Villa Stuart a Roma, con .Ildel, dopo un avvio a rilento, è entrato così nella fase più calda. Prima dell’inizio della sessione di calcioil presidente aveva annunciato rinforzi a centrocampo e in difesa. Il reparto difensivo finora è stato rinforzato con l’acquisto di Pasquale Mazzocchi, che di fatto ha preso il posto di Zanoli, ceduto in prestito alla Salernitana. Ilè poi al lavoro per regalare a mister Mazzarri anche un nuovo centrale. Tra i tanti nomi usciti, quelli che per ora sembrano percorribili sono Theate del Rennes e Solet del Salisburgo.A centrocampo invece è arrivata pochi giorni fa l’ufficialità dell’acquisto di Traorè. L’ex Sassuolo ed Empoli è stato ...

"Anche Zerbin andrà al Frosinone, con cui è stato raggiunto un accordo: capisco che la partita con la Fiorentina abbia alimentato qualche riflessione ma è giusto che vada a giocare con maggiore ...Così come la scelta di Marchetti per la semifinale Inter-Lazio aveva sorpreso molti ecco che Rocchi ha spiazzato ancora con la scelta di Rapuano per la finale tra il Napoli e i nerazzurri in programma ...