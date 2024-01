Il Napoli fa sul serio per il talento del calcio europeo | maxi offerta da quasi 40 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 20 gennaio 2024) Ilresta sempre molto attivo in questa sessione di mercato: gli azzurri presentano un’monstre per ildel. Sarà l’Inter l’avversaria delin finale di Supercoppa Italiana. Il nuovo format delle Final Four della competizione, alla fine, ha premiato le due squadre che nella passata stagione hanno vinto i trofei necessari per guadagnarsi qualificazione alla Supercoppa Italiana. Entrambe le semifinali si sono concluse con il risultato netto di 3-0, ma la favorita assoluta sembra proprio l’Inter di Simone Inzaghi. Ilha cambiato modulo in occasione della semifinale contro la Fiorentina passando alla difesa a 3 tanto amata da Walter Mazzarri. Non è ancora chiaro se questa scelta sarà ripetuta dal tecnico toscano anche contro ...