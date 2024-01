Il monopattino fa sboom

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il settore, che nelle grandi città ha cambiato il rapporto con le due e le quattro ruote, si sta assestando e in alcuni casi segna un’inversione. Colpa di società in crisi e modelli di business complicati. Oltre a utenti privi, spesso, di senso civico... L'ultima ad alzare bandiera bianca è stata Bird, una delle più importanti società attive a livello globale nello sharing di biciclette e monopattini elettrici. Nata a Miami nel 2017 e fondata dall’ex dipendente di Uber Travis VanderZanden, Bird (uccello in inglese) aveva cavalcato con successo il boom globale della nuova micromobilità, basata sul noleggio a breve termine gestito da app. Fino ad approdare nel 2021 a Wall Street con una capitalizzazione da record, ben 2,5 miliardi di dollari. Ma poi l’azienda americana si è scontrata con la crisi del settore, il suo valore di borsa è crollato un anno dopo ad appena 70 milioni e a ...

