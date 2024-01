Il Milan passa a Udine | 3-2 all' ultimo respiro

(Di sabato 20 gennaio 2024) AGI - Ilha vinto aper 3-2 grazie a un gol in pieno recupero di Okafor, centrando il sesto risultato utile di fila. Al Bluenergy Stadium i rossoneri sonoti in vantaggio con Loftus-Cheek al 32mo, poi, dopo una sospensione di cinque minuti della gara per gli ululati razzisti a Maignan, l'se ha agguantato il pareggio al 43mo con Samardzic. Nella ripresa i friulani sonoti in vantaggio con Thauvin ma nel finale cambia tutto: all'84mo Jovic imbuca di testa a porta vuota dopo una traversa di Giroud, e al 94mo su corner segna lo svizzero Okafor, sfruttando un corner e una spizzata di Giroud. Il tabellinoSE (3-5-1-1): Okoye 7; Ferreira 6, Perez 6.5, Kristensen 5; Ebosele 5.5 (16' st Ehizibue 6), Lovric 6.5, Walace 6.5, Samardzic 7.5 (16' st Payero 6), ...

Non ci vuole molto per il giusto vantaggio. Solito duo Theo Leao con magnifica sponda su Theo, questa volta trovano, al rientro un Milan diverso. Al 42' va in gol l'Udinese con lancio del suo portiere. Ora il vantaggio 'psicologico' è al Milan mentre l'Udinese subisce il colpo. I rossoneri sentono la possibilità della vittoria e non si accontentano del pari e la vittoria arriva con un bel goal. Non è stata una buona partita quella del Milan; non c'è stato uno spettacolo calcistico. Alla fine della sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l'Udinese di Gabriele Cioffi, ha fatto il punto proprio il tecnico bianconero. Spiegando al meglio l'andamento della partita ed i motivi per cui i