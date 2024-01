Il M5S punta sul campo largo ma l’ex base lancia la via alternativa

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMentre le forze del centrosinistra cittadino sono alle prese con l’individuazione del nuovo candidato sindaco dopo il passo indietro dell’avvocato Benny de Maio e il flop sull’indicazione del presidente di Confindustria Emilio De Vizia, sno gli scontenti del Movimento Cinque Stelle. Proprio una fetta dei pentastellati che si Riunisce intorno alla figura del consigliere regionale Vincenzo Ciampi, e che soprattutto vorrebbe bissare l’esperienza della giunta del sindaco grillino sfiduciato dopo appena cinque mesi da tempo sta lavorando al. Ed ecco che mentre Luigi Urciuoli attualmente capogruppo del Movimento Cinque Stelle in consiglio comunale aveva già fatto sapere di non aver condiviso le scelte di quella che è un tempo si chiamava, alcuni degli storici militanti ...

(Adnkronos) – L'improvvisata di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, segna la seconda giornata di Atreju , che in programma ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – L’improvvisata di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, segna la seconda giornata di Atreju , che in programma ... ()

Pubblicato il 15 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – L'improvvisata di Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, segna la seconda ... (dayitalianews)

Stefano Patuanelli , esponente pentastellato, in un’intervista a ‘Il Foglio’ ritorna a parlare di campo largo e lancia un chiaro messaggio alla ... (cityrumors)

Interventi di Pd eReazione anche dalla politica. 'Meloni ha superato Berlusconi: questi ... E questo è inaccettabile, tanto più se si attacca un programma che rappresenta ladi diamante del ...Ora, il Movimento 5 Stelleil dito. Repubblica fa sapere che il ministro avrebbe chiesto un intervento su Giovanni Anversa, capo struttura Rai. "Siccome sono una donna avvenente mi hanno dato ...Carlo Calenda, leaer di Azione, oggi a Modena per il via alla campagna elettorale: 'Il nostro appoggio in cambio di un programma di legislatura chiaro e di mandato' Da anni Lapressa.it offre una ...Fratelli d'Italia contro Report. Presentata interrogazione alla Commissione vigilanza Rai dopo i servizi giornalistici che hanno coinvolto Meloni e La Russa.