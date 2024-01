Il labirinto onirico di David Lynch | le radici della sua perturbante visione

Leggi su screenworld

(Di sabato 20 gennaio 2024), l’eccentrico visionario del cinema, festeggia il suo 78º compleanno questo 20 gennaio. Regista, sceneggiatore e artista poliedrico,ha plasmato un universo cinematografico unico, intriso di surrealismo e mistero. Le sue opere, da Mulholland Drive a Twin Peaks, sono immerse in un’atmosfera senza tempo, in cui la realtà si sfalda, aprendo varchi nell’inconscio e mettendo in dubbio le nostre certezze. Ildi, ispirato dal surrealismo, dalla psicanalisi e dalle influenze letterarie, sfida la comprensione tradizionale e ci invita a riflettere su importantissime tematiche esistenziali. Esploriamo così le profondedietro la sua personale e affascinante, celebrando il genio ...