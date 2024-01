Il Cardarelli è fascista | la follia della Boldrini contro l’ospedale napoletano

Giovanni Bartone: "Sono un professionista serio, non sonoE' partita l'inchiesta interna dell'ospedalesulla presenza di un busto di Mussolini in una stanza del reparto di chirurgia 3 del ...del 2021 con in copertina Mussolini e il motto'...Ieri è scoppiata una polemica sull’ospedale Cardarelli di Napoli a causa della presenza di ... e non di un atto voluto a diffondere la propria stima per il fautore del fascismo che, ricordiamo, in ...Il busto è stato dimesso dal reparto, via di fretta e furia. Ironia della sorte, fino a lunedì Benito Mussolini era in mezzo alle cartelle cliniche dei pazienti, quelli in carne e ossa, nella stanza ...