Ieri in Campania | “Papà picchia mamma” | dopo il racconto dell’alunna scatta la denuncia della scuola

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importantigiornata di, venerdì 19 gennaio 2024. Avellino – I militari del Comando ProvincialeGuardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre indagati, per i delitti di truffa aggravata ai danni dello Stato,riciclaggio ed autoriciclaggio di ingenti crediti di imposta illecitamente acquisiti, afferente a inesistenti lavori edili del c.d. Bonus Facciata. Nella stessa indagine risultano coinvolte altre sei persone indagate per riciclaggio dei proventi illeciti ottenuti. (LEGGI QUI) Benevento – Un’ordinanza di applicazionemisura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con obbligo di lasciare immediatamente l’abitazione ovvero di non farvi rientro senza autorizzazione, emessa ...

... 27 in Lombardia, 25 in Puglia, 24 in Calabria, 21 in Sicilia, 20 in, 19 nel Lazio. ...MIM L'elenco è stato aggiornato rispetto ai dati inizialmente forniti e all'articolo pubblicato......sulla linea Nc è stato proclamato dal sindacato Usb Lavoro privato - trasporti Napoli e. ... È qui, denuncia Usb, cheun autista "è stato prima aggredito e investito da un automobilista al ...Cicciano – Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato, resa pubblica nella data di ieri, con cui è stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR C ...Ad annunciarlo ieri l’assessore alle Politiche Ambientali del Comune ... zona orientale con un investimento di circa 4 milioni e mezzo da parte della Regione Campania. «I lavori sono in corso, c’è una ...