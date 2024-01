I segreti di Wind River | la recensione | l’inferno bianco del neo-western

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 20 gennaio 2024) Il film: Idi, 2017. Regia: Taylor Sheridan. Cast: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Gil Birmingham, Kelsey Asbille, Teo Briones, Tantoo Cardinal. Genere:, thriller, drammatico. Durata: 107 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema. Trama: Una giovane agente dell’FBI si allea con un esperto cacciatore del Wyoming per indagare sull’omicidio di una giovane donna in una riserva di nativi americani… Il regista Taylor Sheridan ha scritto le sceneggiature di “Sicario” (2015) di Denis Villeneuve e “Hell or High Water” (2016) di David Mackenzie: due film formidabili, in cui il fattore geografico della luce solare, l’aridità e la solitudine del deserto mediterraneo, sommati alla violenza marginale e di frontiera del sud degli Stati Uniti, hanno fornito l’ambientazione perfetta per ...