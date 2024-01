I rischi della deflazione cinese

(Di sabato 20 gennaio 2024) Non è un problema che ha effetti solo sul paese asiatico e sulle aziende occidentali che ci investono. Le conseguenze potrebbero essere negative anche per il resto del mondo. Leggi

De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. Oggi alle 17 è iniziato il suo primo allenamento in quella che per anni è stata la sua casa da giocatore. ... (ilnapolista)

I Diffidati di Napoli-Fiorentina , semifinale della Supercoppa Italiana: gli azzurri a rischio squalifica in vista della Lazio . Come è noto, la Lega ... (sportface)

I Diffidati di Napoli-Fiorentina , semifinale della Supercoppa Italiana: gli azzurri a rischio squalifica in vista della Lazio . Come è noto, la Lega ... (sportface)

Il più delle volte s'innesca un circolo vizioso che porta a un'ulteriore contrazionedomanda. Il governo cinese è atterrito da questa prospettiva e sta moltiplicando gli sforzi per contrastare ...I medici devono ora gestire le difficoltà legate all'ultimazionetransizione - l'isterectomia,... Iper Marco sono invece 'dovuti alla combinazione di valori elevati di entrambi gli ...Nove persone rischiano un processo per danneggiamento fraudolento di ... Potranno chiedere interrogatorio, poi ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio della procura. Gli indagati risiedono nell'Agro ...Arrivano i primi verdetti in Coppa d’Africa, quando siamo giunti alla seconda giornata della fase a gironi. Senegal e Capo Verde hanno già strappato il pass per gli ottavi di finale con 90 minuti ...