I pronostici di sabato 20 gennaio | Serie A | Premier League | Liga | Bundesliga | Ligue 1

(Di sabato 20 gennaio 2024) Idi20: tornano in campoA,, Eredivisie,, Bundes1. Riflettori puntati questosullo stadio Olimpico di Roma dove ci sarà l’esordio in panchina di Daniele De Rossi al posto di José Mourinho. La partita per i giallorossi nonostante le assenze di Mancini e Cristante pare sulla carta abbordabile contro il Verona privo degli squalificati Coppola, Duda e Lazovic e indebolito dalle cessioni di Hien, Terracciano e Ngonge. L’allenatore della Roma De Rossi (LaPresse) – IlVeggente.itNell’altro anticipo diA tra Udinese e Milan i gol non dovrebbero mancare, così come in Friburgo-Hoffenheim e Lipsia-Bayer Leverkusen di ...