HONOR Magic V2 arriva il 26 gennaio ma è già in offerta | tra coupon e altri regali

(Di sabato 20 gennaio 2024)V2finalmente in Italia epropone già un'interessante(sconto più) in vista del lancio. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

In soli tre anni dalla sua vendita ad un gruppo di distributori Honor ha ricostruito da zero una azienda e ha fatto un piccolo capolavoro: strutture ... (dday)

Miglior top gamma qualità/prezzo5 Pro , compralo al miglior prezzo da eBay a 769 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo Moto Guzzi V85, ad ...... grave un uomo Scossa di terremoto in Friuli, l'epicentro a Tramonti di Sopra Cosa fare questo weekend in Friuli I principali eventi in programma Presentiamo l'6 Lite: un eccellente mid -...HONOR ha svelato ad inizio anno il suo nuovo gioiello di fascia media, l'HONOR Magic6 Lite 5G, un dispositivo che si propone di portare un mix di lusso e prestazioni al mercato europeo. Questo smartph ...Honor ha recentemente presentato il MagicOS 8.0, un sistema operativo di nuova generazione per i suoi dispositivi.