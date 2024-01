Hockey su ghiaccio | Israele riammesso ai Mondiali

(Di sabato 20 gennaio 2024) La Federazione Internazionale disuha deciso di riammettere la squadra nazionale diai Campionatiunder 20 di Terza Divisione-gruppo B, che scatteranno lunedì 22 gennaio a Sofia in Bulgaria. Dopo aver deciso una settimana fa per l’esclusione di tutte le formazioni israeliane da qualsiasi evento iridato fino a nuova comunicazione per proteggere la sicurezza di tutti i partecipanti, la Federazione ha fatto un passo indietro. Una decisione giunta dopo i pareri del Ministero della gioventù e dello sport bulgaro, che insieme al comitato organizzatore hanno garantito la sicurezza e protezione necessaria. Oltre ascenderanno sulanche Messico, Turchia, Nuova Zelanda, Kirghizistan e Bulgaria. SportFace.

La domenica sera dell’ICE Hockey League 2023-2024 non sorride al Bolzano che, in casa degli sloveni dell’HK SZ Olimpija , è stato sconfitto ... (oasport)

serata di grande importanza per l’ Alps Hockey League 2023-2024 che entra sempre più nel vivo della sua seconda fase. Le squadre, come tradizione, si ... (oasport)

Un’altra serata, in particolare quella di venerdì 19 gennaio, è andata in archivio per quanto riguarda l’ICE Hockey League 2023-2024. Andiamo a ... (oasport)

Alle Olimpiadi Giovanili Invernali 2024, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud, è iniziato il torneo femminile di Hockey su ghiaccio , ... (oasport)

Italia delin pista anche con il curling e con l'femminile.Il borsino della vigilia è estremamente equilibrato. La Coppa Italia disuprevista nel fine settimana a Varese vede impegnate le prime quattro della classifica IHL (Pergine, Caldaro, Varese e Appiano) che partono, su per giù, sullo stesso piano dal punto ...Ma, prima, ecco cosa ci attende in questa due giorni in cui Varese è nuovamente capitale dell'hockey aperta ieri sera dal tifo con ... 16 italiani suddivisi in 4 squadre che si sfideranno sul ghiaccio ...Prima di vivere le nuove Final Four, riportiamo indietro le lancette al 21 e al 22 gennaio 2023, quando il Varese costruì un trionfo che attendeva da 27 anni. Dagli stimoli del coach in conferenza sta ...