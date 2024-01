Hockey ghiaccio | Olimpiadi Giovanili Invernali | l’Italia parte col piede giusto Turchia battuta 5-3

(Di sabato 20 gennaio 2024) Alle2024, in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud, è iniziato il torneo femminile disu, che si gioca nella versione 3 contro 3.ha completato pochi minuti fa il suo primo match, contro la. Ecco come sono andate le cose. LA CRONACA La gara inizia con una fase di studio che viene rotta dalla, abile a passare in vantaggio, in power play.incassa il colpo, si riorganizza e trova il gol del pareggio. Si va al primo riposo sull’1-1. Le azzurre da quel momento cambiano marcia. Nella seconda “ripresa” del match le ragazze di Luca Giacomuzzi volano: arrivano il 2-1, il 3-1 e il 4-1 che indirizzano la partita. Le avversarie turche provano ad accorciare: ...

Italia delin pista anche con il curling e con l'femminile.Il borsino della vigilia è estremamente equilibrato. La Coppa Italia disuprevista nel fine settimana a Varese vede impegnate le prime quattro della classifica IHL (Pergine, Caldaro, Varese e Appiano) che partono, su per giù, sullo stesso piano dal punto ...Ma, prima, ecco cosa ci attende in questa due giorni in cui Varese è nuovamente capitale dell'hockey aperta ieri sera dal tifo con ... 16 italiani suddivisi in 4 squadre che si sfideranno sul ghiaccio ...Prima di vivere le nuove Final Four, riportiamo indietro le lancette al 21 e al 22 gennaio 2023, quando il Varese costruì un trionfo che attendeva da 27 anni. Dagli stimoli del coach in conferenza sta ...