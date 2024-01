Henderson | «Sono in un grande club Contento di essere all’Ajax»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 gennaio 2024)ha rilasciato qualche dichiarazione nella conferenza stampa di presentazione con l’Ajax. Ecco le parole Jordan, dopostato accostato anche alla Juve per tutto il calciomercato invernale, ha scelto l’Ajax. Ecco le parole durante la presentazione in conferenza stampa– «L’Ajax è uno deipiù grandi del mondo, il piùdei Paesi Bassi. Ho sentito che per me era unaopportunità accettare un, per cercare di aiutarlo ad andare avanti e crescere. Sentivo che era l’occasione perfetta per venire in uncosìe dimostrare quello che ho cercato di fare per tutta la vita: dedicarmi al calcio».