Grosseto | cane e cavallo tenuti tra i rottami Salvati dai carabinieri forestali a Massa Marittima

Storia a lieto fine per un' anziana signora di Grosseto e il suo cagnolino. La sera di Natale la donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale ... ()

All'isola del Giglio () prosegue la polemica tra animalisti e Ente Parco dell'Arcipelago per l'eradicazione dei ... Su 24zampe: "Ilè troppo grosso": studentessa non trova casa a Siena Su ...A Cagliari è andata meglio alimpazzito a causa dei botti: s'è messo a correre abbaiando di ... il ragazzo a Foggia di 17 anni che ha perso una mano, come quello di 15 a, il bambino di 6 ...MASSA MARITTIMA (GROSSETO) – I carabinieri forestali di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, hanno sequestrato oggi, 20 gennaio 2024, un cane ed un cavallo che erano mal custoditi senza rispetto ...MASSA MARITTIMA - Un cavallo è un cane di grossa taglia sono stati sequestrati dal comparto forestale dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle ...