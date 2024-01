Gratta e vinci | un errore perfetto | sceneggiatura da Oscar

Leggi su ilveggente

(Di sabato 20 gennaio 2024), certi errori possono rivelarsi fatali, ma non questo: il fatto di aver sbagliato gli ha portato un’immensa fortuna. Sono in tanti a pensare che per ognuno di noi esista una sorta di libro della vita. Unaall’interno della quale sarebbe scritto, per filo e per segno, cosa ci accadrà, quando e secondo quali modalità. E che a scriverla sia stato il destino, che dall’alto muove i fili conducendoci esattamente dove vuole. Ecco, se così fosse, dobbiamo ammettere che la storia che il fato, o chi per lui, ha scritto per quest’uomo, è assolutamente perfetta. Un canovaccio ben ordito e coerente che si snoda, attraverso una lunga serie di circostanze fortuite, verso un finale che, ve lo preannunciamo, vi lascerà a bocca aperta. Iniziamo col dire che questo racconto mirabolante è ambientato a Bay City, nello Stato ...