“Grande Fratello” | Vittorio e Monia ballano molto vicini | la reazione dell’ex Varrese

(Di sabato 20 gennaio 2024) News tv. “”, all’interno del reality show Mediaset, la concorrenteLa Ferrera eMenozzi hanno ballato insieme. Scopriamo insieme lafidanzatoLeggi anche: “Guardate Anita e Garibaldi”:, pubblico incredulo Leggi anche: “Mi sono sentita male”: “”, paura per Beatrice “”,La Ferrera e il percorso nel realityLa Ferrera è entrata ufficialmente a fare parte del gioco del “” lo scorso mese, a dicembre 2023. La modella non ...

...22 al 26 gennaio saranno molto entusiaste per l'arrivo della stilista inglese Mary Quant al... Umberto , intanto, cercherà un modo per separare Matteo da suoMarcello e dopo aver ...Il legame tra Greta e Vittorio Vittorio Menozzi e Greta Rossetti si coccolano e scherzano sul letto, parlando un po' di tutto e (tra una risata e un abbraccio) lasciandosi andare a confidenze. 'Tu fai ...Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è successo davvero di tutto ma uno dei "blocchi" che ha tenuto incollati milioni di telespettatori è sicuramente stato quello in cui Mirko Brunetti si è ...Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono, senza ombra di dubbio, la ex coppia più attenzionata d’Italia, dopo la loro partecipazione prima a Temptation Island, poi al Grande Fratello. Sono cresciuti insiem ...