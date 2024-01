Grande Fratello Vip | ex concorrente squalificato dal reality finisce sotto ai ferri | le parole dopo l’intervento

(Di sabato 20 gennaio 2024) In molti ricorderanno l’esperienza di Riccardo Fogli nella versione vip del. A poche ore dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il cantante è stato protagonista di una bestemmia e quindiall’istante. Il suo percorso è il più breve della storia del, motivo per cui il diretto interessato è ancora oggetto di battutine e meme sul web. Ad ogni modo, l’ultimo episodio che lo vede coinvolto ha preoccupato un po’ i suoi fan in quanto c’entra un intervento alla mano.Vip: Riccardo FogliDa sempre uno dei cantanti più amati della piazza musicale, Riccardo Fogli è tornato a parlare di sé per un episodio che ha preoccupato i suoi fan. Ebbene sì perché l’ex ...

Nelle ultime ore, nella casa delhanno fatto molto discutere alcune affermazioni di Beatrice Luzzi su una ex concorrente di questa edizione del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini : stiamo parlando ......22 al 26 gennaio saranno molto entusiaste per l'arrivo della stilista inglese Mary Quant al... Umberto , intanto, cercherà un modo per separare Matteo da suoMarcello e dopo aver ...Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello hanno fatto molto discutere alcune affermazioni di Beatrice Luzzi su una ex concorrente di questa edizione del reality show di Canale5 condotto da ...Durante l'ultima puntata del Grande Fratello è successo davvero di tutto ma uno dei "blocchi" che ha tenuto incollati milioni di telespettatori è sicuramente stato quello in cui Mirko Brunetti si è ...