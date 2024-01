Grande Fratello | Sergio asfalta una gieffina con una frecciatina | Greta irrompe

Leggi su 361magazine

(Di sabato 20 gennaio 2024) . Esplone un battibecco tra i tre gieffini, martedì 23 gennaio andrà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento in prima serata. I coinquilini stanno proseguendo la propria esperienza in Casa affrontando alti e bassi. Se gli accesi scontri si sono placati, in Casa si respira una certa serenità tra i nuovi gieffini e i veterani. Leggi anche –> Alessia Marcuzzi rompe il silenzio e si espone per la prima volta su De Martino: il gesto social Battibecco tra gieffini… In giardinoconfessa: “Io ho voglia di gamberi rossi”, Monia a tal punto replica: “Io so cucinare benissimo la pasta del pesto di pistacchi e poi ci faccio sopra un tritato di…”,ndo la: “Monia ho sentito dirlo tante volte “So cucinare benissimo” ancora ...