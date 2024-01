Grande Fratello | Perla dalla Casa fa gli auguri di compleanno a Mirko

(Di sabato 20 gennaio 2024) Nelladelil 18 gennaio il pensiero diVatiero è stato rivolto al suo ex fidanzatoBrunetti, che proprio nel corso della giornata di giovedì ha compiuto gli anni. La gieffina ha rivolto all’ex concorrente dell’attuale edizione del GF un saluto speciale. I due continuano ad essere legati da un sentimento d’affetto e stima reciproca.fa gliIl 18 gennaio è stato un giorno speciale perBrunetti, l’ex gieffino ha compiuto infatti 27 anni.in occasione di un giorno così speciale perle ha voluto rivolgere un saluto ricco di affetto. Del resto i due ex fidanzati si sono lasciati in ...

Come son caduti gli eroi in mezzo alla battaglia Giònata, sulle tue alture trafitto! Unapena ho per te,mio, Giònata! Tu mi eri molto caro; la tua amicizia era per me preziosa, più ...Inizialmente per condurre l'evento dedicato alla raccolta fondi era stato preso in considerazione Daniele Dal Moro , concorrente delVIP della scorsa edizione. Tale notizia ha scosso ...L'amicizia di Beatrice e Grecia è minacciata da due visioni divergenti dell'intimità e dei rapporti interpersonali ...In queste ore c’è un involontario catfight in corso tra due concorrenti del Grande Fratello: Beatrice Luzzi e Giselda Torresan. Tutto è cominciato ieri pomeriggio quando l’attrice ha parlato della ...