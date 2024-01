Grande Fratello | Giuseppe Garibaldi su Mirko Brunetti | «Qui era l?uomo più dolce del mondo e fuori mi attacca»

Conserveremo dentro di noi il tuo esempio dirispetto per la vita e coraggio nell' affrontare le più dure intemperie. Fieri di averti avuto come marito, padre, nonno,, zio, amico e di aver ricevuto il tuo inesauribile amore per ...lo sconcerto della popolazione e in tutta la regione, mentre l'Associazione di funzionari ... Mentre redigiamo questo articolo si vivono ore di elevata drammaticità in questo paese, in ...Nonostante da circa un mese Mirko Brunetti non è più un concorrente del “Grande Fratello”, il giovane reatino continua ad essere presente nella casa in cui viene spesso nominato, diventando più volte ...Federico Massaro ha criticato l'ex concorrente Mirko Brunetti per le frecciatine nei confronti di Garibaldi: 'Vuole fare il pavone' ...