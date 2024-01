Granada CF-Atletico Madrid lunedì 22 gennaio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici I Colchoneros chiudono la giornata

Le formazioni ufficiali diMadrid, sfida valida per la ventunesima giornata di Liga 2023/2024. Dopo le vittorie di Real, Barça e Girona, l'unica big che manca all'appello è la squadra del Cholo Simeone, ...Madrid è una partita della ventunesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming. Dopo più di 20 giorni l'Madrid torna a ...Granada - Atletico Madrid: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventunesima giornata di LaLiga 2023/24 in programma alle 21.La partita Granada - Atletico Madrid di Lunedì 22 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 21° giornata de LaLiga ...