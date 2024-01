Governo | Bonelli | ‘saldi all’amatriciana dei sovranisti | si tassino ‘super paperoni”

(Di sabato 20 gennaio 2024) Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “La premier Meloni è una sovranista all?amatriciana: tanto parla di difesa del Made in Italy e poi vende i gioielli di famiglia. Dopo la discussione su Ferrovie dello Stato, di cui sembra che ilMeloni voglia avviare la parziale privatizzazione, Palazzo Chigi starebbe pensando a mettere sul mercato il Topkapi della collezione pubblica italiana: una parte della quota di controllo sull?Eni e delle Poste”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo. “Ironia della sorte, ildel ‘Piano Mattei’, intitolato all?uomo che per senso di rivalsa e progettualità più portò l?Italia a sfidare nel secolo scorso, con la sua Eni, i giganti mondiali del petrolio, finirà per mettere sul mercato ulteriori quote della più strategica multinazionale italiana. Si parla ...

Il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli , in una nota ufficiale ha parlato della riforma delle Pensioni del governo Meloni ... (247.libero)

Perché è nata la campagna 'Ci vuole un reddito' 'La scelta del- spiega Nonna Roma - ... nella sede dell'associazione Nonna Roma, e presso la sede Cgil di Primavalle (via Michele8)'. ...Per questo, la legge non è uguale per tutti", ha aggiunto Angelodei Verdi. Articoli più letti 8 segnali che stai invecchiando bene se hai superato i 50 anni di Simone Cosimi Il ...Seguono gli altri leader, Bonino e Lupi appaiati al 24,3%, in discesa, Calenda al 20,5%, e poi Bonelli, Fratojanni e Renzi ... è Tajani il leader più popolare I dati sulla fiducia nel governo e nei ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Il segretario del Pd Schlein, che oggi attacca il governo sulla sanità, affermando che il ‘modello Meloni’ smantellerebbe il sistema nazionale sanitario, è la stessa perso ...