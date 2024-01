Google Pixel 8 Pro | tra le colorazioni arriva Minty Fresh!

(Di sabato 20 gennaio 2024)anticipa sui suoi social l’ultima tra leesclusive del8 Pro, denominataFresh Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone che sia elegante, potente e originale, allora non potete perdere l’occasione di scoprire la nuova colorazioneFresh del8 Pro, in arrivo il 25 gennaio. Si tratta di una tonalità di verde menta che dona al dispositivo un aspetto fresco e rilassante, perfetto per chi ama distinguersi dalla massa.8 Pro: caratteristiche principali eEsteticamente la nuova generazione dipresenta la stessa disposizione orizzontale dei sensori posteriori, la cosiddetta...

IlWatch 3 potrebbe essere disponibile in due diverse dimensioni, offrendo alternative più ampie e una durata della batteria potenziata, in risposta alle richieste degli utenti per un design ......nuova funzionalità in beta per gli utenti Insiders di Windows 11 che consentirà all'assistente vocale Copilot di aprirsi automaticamente all'avvio su PC La novità consigliabile a tutti...Google si sta preparando al debutto di una nuova colorazione per il Pixel 8 Pro. Chiamato Minty Freshla nuova variante di colore del dispositivo sarà disponibile il 25 gennaio. Google ha anche ...e nella fase iniziale sarà disponibile su smartphone selezionati di Google, come Pixel 8 e Pixel 8 Pro, oltre ai nuovi modelli di punta di Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra. Google ha inoltre ...