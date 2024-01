Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in vacanza sulla neve | lo sketch diventa esilarante

(Di sabato 20 gennaio 2024)in: la coppia a Madonna di Campiglio. Non mancano gliper i Prelemisi godono un fine settimana d’amore e relax. La coppia nata nella casa del GF Vip nelle scorse ore si è mostrata affamatissima e vogliosa di divertimento e riposo, ovviamente con tutto immortalato sulle rispettive pagine social.ha aggiornato i suoi follower nelle scorse ore, postando alcuni momenti della loro. In un primo video l’influencer si è detta pronta per affrontare una giornata sul bianco delle ...

Un'influencer nel tempio della musica. A sorpresa Giulia Salemi sarà impegnata il prossimo febbraio come inviata per il Festival di Sanremo . Cosa ... (comingsoon)

A La Vita in Diretta Pierpaolo Pretelli ha in Diretta mente smentito la crisi con la fidanzata Giulia Salemi L'articolo Pierpaolo Pretelli smentisce ... (novella2000)

Pierpaolo Pretelli e: la (presunta) crisi è ormai un brutto ricordo lontano. Nelle passate ore si è tornati sull'argomento ed è giunta anche la smentita, seppur indiretta, al periodo buio della coppia, ...Accanto a lei il marito Marco Fantini: tra i famosie Pierpaolo Pretelli e Bianca Atzei "It's my day! Livello di esperienza 29 anni, un marito, quattro figli e cinque cani" , scrive "It's my day! Livello di esperienza 29 anni, un marito,...Travolti dalle critiche, abbandonati dal loro esercito di follower, sembra proprio che l'era Ferragnez sia finita. Loro che qualsiasi passo facevano diventava oro (per le loro tasche) ora ...Prelemi, Giulia e Pierpaolo: l'amore e la complicità li fa volare ancora più in alto. Ecco la meta del nuovo e dolce weekend ...