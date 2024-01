Giovane ferito a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano

(Di sabato 20 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUndi 19 anni nella serata di ieri è statoalla gamba destra da un colpoda. Il 19enne ha riai carabinbieri che mentre si trovava in via Gerani, a Pomigliano d’Arco, si è opposto ad un tentativo di rapina da parte di alcuni sconosciuti. La vittima è stata soccorsa e portata alla clinica Villa dei Fiori di Acerra dove è tuttora ricoverata in osservazione ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Acerra e quelli della sezione operativa di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

