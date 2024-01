Giorgia a Istanbul da Erdogan | tra Medioriente e Ucraina Sul tavolo l' interscambio e i nuovi droni per la Difesa

(Di sabato 20 gennaio 2024) Dalla crisi in Medio Oriente all', senza trascurare l'importanza di un partenariato bilaterale che coinvolge anche un terreno sensibile come quello dellae delle armi

La premierMeloni oggi aper una cena con il Presidente Recep Tayyip Erdogan. Dopo i colloqui tra i due leader a margine degli incontri multilaterali di Bali, Vilnius, New York e Dubai, si ......ConsiglioMeloni che alle 18.30 (ora locale, le 16.30 in Italia) incontrerà il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, nel palazzo presidenziale di Vahdettin a. ...Dalla crisi in Medio Oriente all'Ucraina, senza trascurare l'importanza di un partenariato bilaterale che coinvolge anche un terreno sensibile come quello della Difesa e delle armi ...La missione punta a confermare la 'strategicità del partenariato, a livello bilaterale, in ambito Nato e nel bacino Mediterraneo' ...