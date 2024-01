Gigante femminile Jasna 2024 | risultati e classifica prima manche | Hector stellare | male le italiane

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) Sarahdi un altro pianeta nelladello slalomdi, valido per la Coppa del Mondodi sci alpino. La svedese ha fatto segnare il crono di 1’10?18, staccando di 1.00 la leader dellagenerale Mikaela Shiffrin. Terzo posto per la neozelandese Alice Robinson a 1.05, che ha disputato unasempre all’attacco come al suo solito e questa volta ha pagato. Lontanissime le altre, con la croata classe 2004 Ljutic che è quarta a 2.61, davanti a Rast a 2.87. Più indietro Lara Gut, in settima posizione staccata addirittura di 2.97. Gara da dimenticare per l’Italia, con Federica Brignone che con il pettorale numero 1 è uscita dopo poche porte. Marta Bassino ha chiuso con un distacco ...