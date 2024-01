Gigante femminile Jasna 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 20 gennaio 2024) A che ora e come seguire ildi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sale l’attesa per vedere all’opera Federica Brignone, presente sulla neve slovacca per cercare di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Insieme a lei ci sono altre sette azzurre: Marta Bassino, Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ambra Pomarè e Asja Zenere. Sono tante le sciatrici che possono ambire al successo finale. Le più accreditate, tra le altre, sono la campionessa statunitense Mikaela Shiffrin, reduce dal trionfo nello slalom in notturna di Flachau, la padrona di casa Petra Vlhova e l’elvetica Lara Gut-Behrami. Appaiono minacciose pure la canadese Valerie Grenier, la neozelandese Alice Robinson e l’austriaca Franziska Gritsch. ...