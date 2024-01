Giacomo Puccini | una vita vissuta come in un romanzo

Leggi su panorama

(Di sabato 20 gennaio 2024) Cento anni fa si spegneva il geniale compositore di Tosca e MAdama Butterfly. Con una biografia che tra amori, tradimenti e inquietudini, sembra uscire da una sua opera. Il genio musicale non è in discussione - con capolavori dalla Bohème alla Turandot, passando per Tosca e Madama Butterfly - ma, oggi, ilsciupafemmine non sfuggirebbe all’accusa di «patriarcato». E gli ambientalisti avrebbero anche da contestargli la passione per i motori (inquinanti) di grossa cilindrata e quella per le battute di caccia (irrispettose del regno animale). Lui sentiva orrore per la morte (che incontrò cent’anni fa, il 29 novembre 1924). E provava fastidio per la vecchiaia che (dapprima) tentò di esorcizzare immaginando di sottoporsi a un intervento chirurgico di natura estetica ma che (poi) fu costretto a subire perché la malattia ai reni di cui soffriva ...