Ghali per la prima volta a Sanremo con “Casa Mia”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 20 gennaio 2024)ha chiuso un anno lasciando al suo pubblico diverse sorprese. La, quella della pubblicazione del nuovo album in studio, e la seconda, la partecipazione per laal Festival di. Si prospetta quindi un 2024 elettrizzante per l’artista. Ormai da più di dieci anni nel panorama musicale italiano,continua ad accumulare sempre più consensi allargando la sua sfera di influenza, anche oltre i confini italiani. L’artista ha annunciato che presto salirà per lasul palco dell’Ariston tra i big in gara nella 74esima edizione del Festival dial Festival di, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagNon ha avuto un’adolescenza semplice, ...