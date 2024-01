Gentile | «Under 21? A qualcuno non sarà piaciuto che non convocavo i raccomandati»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 gennaio 2024) Claudio, ex calciatore che vinse i mondiali nel 1982, ha rilasciato una lunga intervista al “Foglio”, dove parla della sua esperienza come allenatore della nazionale21.fa un attacco al sistema del calcio, che secondo lui favorirebbe i. La sua esperienza come allenatore Esaltante è stato anche il suo cammino come allenatore della Nazionale21. Campione d’Europa nel 2004 e bronzo olimpico nello stesso anno. Poi, però, le diedero, senza pensarci troppo, il benservito… «Sono l’unico allenatore vivente ad aver vinto una medaglia olimpica, dopo l’oro conquistato da Vittorio Pozzo a Berlino nel 1936. Quella Nazionale, che segnava più gol e ne prendeva meno di tutte le altre, avrebbe dato alla Nazionale di Marcello Lippi sei giocatori: De Rossi, Gilardino, Amelia, ...